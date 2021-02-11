وزير الخارجية اليمني: نسعد بتوجهات السيسي ومشروعاته العملاقة

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، إن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية؛ إذ أن الحكومة اليمنية تنظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لصنعاء، موضحا أن مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، و«علاقاتنا مع القاهرة متنامية»، كما أن أمنها واستقرارها مهم للمنطقة العربية بالكامل.

الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح

وأضاف «بن مبارك»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن الحكومة اليمنية تشعر باطمئنان كبير، وهي ترى مصر تسير في الاتجاه الصحيح، «فنحن نسعد بالتوجهات الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحجم المشروعات العملاقة الجارية في مصر، التي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة».

وأكد وزير الخارجية، أن الحكومة اليمنية وجدت كل الدعم من مصر، موضحا أن النسيج الاجتماعي اليمني يتهتك بسبب النزعات الطائفية التي تمارسها ميليشيا الحوثي، ومن ورائها إيران التي تطلق تصريحات عن السلام ويدعمون الميليشيات الحوثية بالأسحة والصواريخ، مشيرا إلى أن الأخيرة تلقن الأطفال الأفكار الجهادية والعنف والحرب.

الإدارة الأمريكية حريصة على إنهاء الحرب في اليمن

ونوه أحمد عوض بن مبارك، إلى أن ميليشيات الحوثي تعلم الأطفال الفكر الطائفي والعداء مع الآخر في الوطن، مؤكدا أنه عرض على الكونجرس الأمريكي الممارسات الحوثية في اليمن خاصة بحق الأطفال، مضيفا أن المبعوث الأمريكي الجديد لليمن لديه دراية كاملة بتحديات الملف اليمني، ومقارباته ستكون واقعية، كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على إنهاء الحرب في صنعاء.

وتابع «بن مبارك»: «يبقى السؤال كيف سيتم ذلك؟ وكيف ستحقق ذلك الولايات المتحدة الأمريكية»، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة والعالم الوصول لسلام متماسك، وقابل للاستدامة في اليمن.