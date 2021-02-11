ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة بالإسماعيلية 

شهدت محافظة الإسماعيلية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس، بعد انخفاض منذ بداية الأسبوع، الذي اشتكى خلاله تجار ومزارعو محافظة الإسماعيلية من انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بشكل كبير وسط حالة من تراجع الإقبال.

ورغم جودة المحاصيل الزراعية في هذه الفترة إلا أن الإقبال علي الشراء ضعيف في أسواق التجزئة مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الفلفل

وتراوح سعر كيلو الفلفل بين جنيهات وجنيهان ونصف للكيلو في أسواق الجملة، بينما وصل إلي 3 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة بالمحافظة، ليحقق ارتفاع نسبي جنيه بعد وصول سعره إلى جنيه ونصف فقط خلال اليومين الماضيين.

سعر الطماطم

وسجلت الطماطم اليوم الخميس 3 جنيهات للكيلو الواحد في أسواق التجزئة لترتفع نسبيا يسعد وصول الكيلو جنيهان فقط، بينما ارتفع سعر البطاطس إلي جنيهان ونصف بدلا من جنيه ونصف في أسواق التجزئة.

وارتفع سعر الباذنجان في أسواق التجزئة وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

سعر البصل

واستقر سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

شهد سوق الفاكهة استقرارًا في لأسعار، على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.