متحف الطفل ينظم زيارات للمواقع الأثرية في ختام برامج إجازة منتصف العام

يطلق مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إحدى المنصات الإبداعية التابعة للجمعية، غدا، فعالياته الختامية للبرامج المصاحبة لإجازة منتصف العام الدراسي، حسب ما أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، والتي تتضمن رحلة ثقافية للأطفال وأسرهم لزيارة منطقة الأهرامات وأبوالهول وكرداسة، حيث تعد زيارة الأطفال والنشء للمواقع الأثرية المنتشرة في جميع المحافظات، أحد العوامل المهمة في مجال التوعية بأهمية الآثار والتراث، وتعزيز المواطنة لربطهم ببلادهم وتاريخها، كما يمثل الاطلاع المباشر على المواقع الأثرية دافعا كبيرا لمعايشة المواقع واستشعار أهميتها بدلا من الاطلاع عليها في الكتب فقط.

وقال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، في تصريحات صحفية، إنّ رحلة الأهرامات وكرداسة يعقبها تنظيم ليلة فلكية يوم الجمعة 19 فبراير من الساعة السادسة مساء بمقر المتحف بمصر الجديدة، حيث تشهد رصد السماء بالتليسكوبات والتعرف على معلومات تفسر الظواهر الطبيعية الفلكية المختلفة، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي.

ويأتي الاهتمام بتنفيذ النشاط الفلكي، بنشر الثقافة الفلكية وتنمية الوعي بمجالات علوم الفلك والجيولوجيا والجيوفيزياء وأبحاث الشمس والفضاء والمغناطيسية والكهربية الأرضية والنانو تكنولوجي بين جموع الأطفال والشباب.

وأردف عبدالوارث، أنّ الفعاليات تختتم يوم الجمعة 26 فبراير بتنظيم يوم رياضي ممتع وشيق (ليزر– رن) بالتعاون مع أكاديمية VIGRO الرياضية يبدأ في تمام الواحدة ظهرا، ويضم لعبتي الجري والرماية للأطفال من سن 8 سنوات وحتى 16 عاما، وتعتمد الرياضة على استخدام طبنجات تطلق شعاع ليزر على أهداف إلكترونية ثابتة، لذلك فهي آمنة تماما لجميع المستخدمين وللجمهور، حتى ضوء الليزر آمن، وتعتبر تجربة رياضة جديدة فهي ليست رياضة مألوفة أو من السهل ممارستها بأي مكان آخر لندرة الخبرات والأدوات، كما تساعد على تقوية حواس التركيز والتوافق العصبي البدني وتنشط حواس جديدة بالمخ، إلى جانب تنمية روح المنافسة وروح الفريق والتعاون لدي الأطفال.

من جانبها، قالت فاطمة مصطفى، نائب مدير متحف الطفل، إنّ الفعاليات تأتي إلى جانب برنامج الأنشطة الشتوي للأطفال من سن 5 وحتى 13 عاما، الذي ينظمه مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) خلال إجازة منتصف العام الدراسي بهدف دعم الأطفال وتوجيههم للاستفادة من الوقت خلال فترة الإجازة، حيث يمارس خلاله الأطفال الفنون والحرف المتنوعة مثل الرسم على الزجاج والحفر البارز والغائر والطباعة، وإعادة التدوير وفنون خيال الظل، إلى جانب تنظيم بعض الورش السلوكية والأنشطة العلمية، ويستمر البرنامج على مدار فترة الإجازة بنظام الاستضافة اليومية من الأحد إلى الخميس أسبوعيا من العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا بمقر متحف الطفل في مصر الجديدة.