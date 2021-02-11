النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي الخاص بـ«جثة مريض الإيدز»

استعجلت النيابة العامة بكرداسة، تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب وفاة شاب مجهول الهوية، عُثر عليها في إحدى الزراعات بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وتبين من خلال التقرير المبدئي للطب الشرعي، وبعد إجراء بعض التحاليل على العينات الخاصة بالجثة، بعد خضوعها للتشريح، بناءا على قرار النيابة العامة أن المتوفي مصاب بالإيدز.

وكشفت التحريات، ورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة كرداسة من الأهالي، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية في إحدى الزراعات بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه ومصاب بغرغرينا في الاطراف، ولم يتمّ العثور على مستندات تدل على هويته.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وإجراء تحليل البصمة الوراثية، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتوصل لهوية المتوفي.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنَّه تمّ إجراء الصفة التشريحية للمتوفي، وأخذ عينات من الجثمان وإرسالها إلى المعمل الطبي للطب الشرعي.

وأضاف المصدر، أنَّه تمّ إخضاع العينات لتحليل البصمة الوراثية بناء على قرار النيابة العامة، كما تمّ إجراء تحليل الكشف عن المخدرات.

وتابع المصدر، أنَّه بعد الفحص تبين وجود غريرينا في أطراف المتوفي وتقرر إجراء تحليل إيدز، موضحًا أنَّه بالفعل تبين إصابته بمرض الإيدز، وتمّ إخطار النيابة العامة بتلك النتيجة في تقرير مبدئي خاص بالصفة التشريحية للمتوفي.

وأشار المصدر، إلى أنَّ التقرير النهائي بسبب الوفاة سوف يتمّ الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة العامة خلال 15 يومًا.

وقال مصدر أمني، إنَّه تمّ تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بناءا على قرار النيابة العامة، مضيفًا أنَّه جار فحص بلاغات التغيب في القاهرة والجيزة في محاولة للوصول لهوية المتوفي.