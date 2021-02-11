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انتشال جثة طفلة غرقت في مياه النيل ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
03:07 ص | الخميس 11 فبراير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، لقيت مصرعها، غرقًا، مساء الأربعاء، في مياه النيل بقرية كفر الجزيرة، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق طفلة في مياه النيل، بجوار مصنع الطوب، بقرية "كفر الجزيرة" التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة.

وانتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، رفقة قوة من شرطة المسطحات المائية ورجال الإنقاذ النهري، وتم إنتشال جثة الطفلة، وتبين أنها تدعى "اسراء ع.ف" 4 سنوات، قرية كفر الجزيرة، بمركز ناصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، لإتخاذ الاجراءات اللأزمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

الحادث لم يكن الأول من نوعه خلال الأسبوع الحالي، فقد لقي طفل مصرعه، الثلاثاء، غرقًا في بيارة " بئر" مياه بأرض زراعية بقرية "قاي" التابعة لمركز إهناسيا جنوب غرب بني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وبالإنتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "محمد هاني علي" 3 سنوات، قرية قاي مركز إهناسيا، لقي مصرعه غرقًا في بيارة بأرض زراعية، اثناء تواجده مع أسرته بالأرض، وغافل أسرته ليلهو بالقرب من البيارة، فسقط داخلها ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم إنتشال جثته ونقلها لمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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