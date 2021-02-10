العثور على جثة مجهولة لشاب في «زراعات كرداسة»: عنده إيدز وغرغرينا

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب ملقاة في إحدى الزراعات بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتمّ نُقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفي.

بداية البلاغ: جثة شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه

تلقى مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في إحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابة المتوفي بغرغرينا في الأطراف، كما تبين عدم العثور على أي مستندات تدل على هويته، وتمّ نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما كلفت النيابة المباحث بسرعة كشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته.

الطب الشرعي: المتوفي مصاب بغرغرينا في الأطراف

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنَّه تمّ تشريح الجثمان بناءً على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، وتبين من الفحص الظاهري إصابته بغرغرينا في الأطراف وهو ما يرجح الإصابة بمرض الإيدز ولذلك تمّ أخذ عدة عينات من الجثمان وإرسالها للمعمل الطبي والكيماوي لمصلحة الطب الشرعي، تمهيدًا لتحليل البصمة الوراثية لمطابقتها للشخص الذي يتعرف على المتوفي، إضافة لعينة أخرى لتحليل الكشف عن الإيدز.

وأوضح المصدر، أنَّه إضافة إلى عينات الكشف عن المخدرات والسموم، وتبين من التحاليل إصابة المتوفي بمرض الإيدز، وتم كتابة التقرير المبدئي بالحالة وارساله الي النيابة المختصة وهي صاحبة قرار التشريح، مبينًا أنَّ التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة سوف يتمّ الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة العامة خلال أسبوعين.

مصدر أمني: فحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفي

وقال مصدر أمني، إنَّه جار فحص جميع بلاغات التغيب في الجيزة أولًا وفي حاله عدم كشف هويه المتوفي، سوف يتمّ فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والقليوبية.