بنك مصر يعلن تأجيل أقساط العاملين بالسياحة 6 أشهر إضافية

أكّد بنك مصر، التزامه بمبادرة البنك المركزي المصري لمدّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة، وكذا مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع لمدة عام إضافي، لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.

وأوضح بنك مصر، سريان التزامه بتأجيل سداد أقساط القروض والمرابحات للعملاء المنتظمين للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، وذلك تفهمًا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، جراء تفشي فيروس كورونا واستمراراً لتأثير هذه الظروف على قطاع السياحة.

وأضاف بنك مصر، أنَّ ذلك يأتي وفقًا لما أصدَره البنك المركزي المصري، بجلسة 29 نوفمبر 2020، حيث يعمل نحو 3 ملايين مصري في قطاع السياحة بشكل مباشر، وفقًا لإحصائيات رسمية.

ضوابط المبادرة

وقال البنك، في بيان، إنَّ قرار مدّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة، وكذا مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام، تأتي وفقاً لعدة ضوابط، منها: «تأجيل أول قسط تالي مستحق بعد تقديم طلب بالاستفادة من المبادرة والموافقة عليه من جانب البنك، ومد تاريخ الاستحقاق الحالي لمدة 6 أشهر إضافية، مع عدم احتساب أي غرامات تأخير على عملية التأجيل، ولكن فقط احتساب معدل عائد مدين خلال فترة التأجيل يعادل معدل العائد المدين المطبق على القرض وفقا لشروط التعاقد».

وتابع البيان، أنَّه سيتمّ رسملة عائد فترة التأجيل على الرصيد المدين القائم للقرض وإعادة جدولته على المدة المتبقية للقرض، وسوف يترتب على ذلك زيادة في قيمة القسط، إضافة إلى تطبق المبادرة على العملاء العاملين بقطاع السياحة بالأنشطة التالية: «فنادق الإقامة والمشروعات السياحية – خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية –النقل البري-المطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية – نشاط النقل الجوي للركاب».

وأكّد البنك، أنَّ مبادرة مدّ فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة، وكذا مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تطبق المبادرة على العملاء المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2020، وتنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية شهر ديسمبر 2021.