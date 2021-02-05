تفاصيل الشهادة الثلاثية في بنك مصر بعد الإبقاء على عائدها عند 11%

«عند 11% ودون تغيير».. هكذا قررت لجنة الأصول والخصوم (الالكو) في بنك مصر، في اجتماعها أمس، الإبقاء على عائد جميع الشهادات والودائع بالجنيه المصري، وبينها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» لقرائها تفاصيل الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري، وفقا للخدمات اليومية التي تقدمها لمتابعيها على مدار الساعة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري

ويقدم بنك القاهرة شهادة البريمو الثلاثية ذات العائد الثابت بحد أدنى 1000 جنيه.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

نوع العائد: ثابت.

دورية الصرف: يصرف شهريًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على الشهادة

تحتاج إلى تقديم المستندات الآتية إلى الفرع:

- بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية.

- جواز السفر للأجانب.

- شهادة الميلاد للقصر.

- إيصال مرافق (كهرباء أو غاز ...) حديث بالعنوان الحالي.

بنك مصر ينفي تخفيض فوائد الشهادات

وكان محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، نفى تقليل سعر الفائدة في بنك مصر، وأنّها ما زالت الفائدة على شهادات الأعوام الثلاثة تصل إلى 11%، موضحا أنّ هناك لبس بسبب شهادات بنك الاستثمار القومي الممتدة لعام أو عامين، التي كان مسؤولا عن إصدارها البنك الأهلي المصري وجرى إيقافها، وأصدر البنك الأهلي بيانا في هذا الشأن، بأنّ هذه الشهادات ستصدر لكن بسعر أقل من السعر الذي كان يتم تطبيقه في بنك الاستثمار القومي.

وأكد رئيس بنك مصر، أنّ شهادات بنك الاستثمار القومي لا تخضع للغطاء المالي الذي يطلبه البنك المركزي، لذا فعائد الاستثمار فيه كان مرتفعا، موضحا أنّه لم يحدث أي تخفيض في سعر الفائدة فيما يخص الشهادات التي تمتد 3 سنوات والتخفيض الوحيد كان بقرار البنك المركزي الذي خفّض الفوائد بنسبة 12% إلى 11% فقط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي.

وجاء هذا القرار في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أمس الخميس 4 فبراير2021 بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.