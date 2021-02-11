أسعار الذهب اليوم الخميس 11-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات صباح اليوم الموافق الخميس 11 فبراير الحالي بمحلات الصاغة، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار العام الماضيين، متأثرة بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في محلات الصاغة، وأسواق المال وفقًا لبداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس الموافق 11 فبراير، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 914 إلى 917 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 800 و802 جنيه.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 686 إلى 687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، بين 6,400 إلى 6,416 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907286 إلى 909571 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28,434 إلى 28,505 جنيه.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الخميس، 11 فبراير، 929.01 جنيه، و59.32 دولار أمريكي، بينما عيار 21، 812.90 جنيه، و51.91 دولار أمريكي، وبلغ عيار 18، 696.77 جنيه، و44.49 دولار أمريكي.

وقال الخبير الاقتصادي جيفري هالي، إنّ سعر الذهب يتحرك عكسيا مع سعر الدولار، ويرجع هذا إلى ضعف الدولار وليس له أي علاقة بالذهب، مشيرا إلى أنّه من المتوقع تمرير مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار، يقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.