أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-2-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات صباح اليوم الأربعاء، الموافق 10 فبراير، استقرارًا بمحال الصاغة، حيث لم تتغير الأسعار منذ عدة أيام، بعد أن سجلت ارتفاعًا طفيفًا مساء أمس.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في محال الصاغة، وأسواق المال وفقًا لبداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 914 إلى 917 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 800 و802 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 686 إلى 687 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، بين 6,400 إلى 6,416 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907286 إلى 909571 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28,434 إلى 28,505 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الأربعاء، 9 فبراير، 929.01 جنيه، و59.32 دولارأمريكي، بينما عيار 21، 812.90 جنيه، و51.91 دولار أمريكي، وبلغ عيار 18، 696.77 جنيه، و44.49 دولار أمريكي.

وفي نهاية أمس الثلاثاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، 927.62 جنيه، و59.23 دولارأمريكي، بينما عيار 21، 811.69 جنيه، و51.83 دولار أمريكي، كما بلغ عيار 18، 695.73 جنيه، و44.42 دولار أمريكي.

ويشهد سعر الذهب خلال الفترة الحالية هبوطا في المؤشر الخاص به، مقارنة بسعر الدولار، عن ذروة شهرين، يوم الجمعة الماضي، وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، إلى أعلى مستوى لها منذ مارس من العام الماضي.

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، إن أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر، ترجع إلى انخفاض سعر اوقية الذهب في البورصات العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار في بعض الدول من العالم، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض سعر الذهب هنا في الأسواق المصرية.

وأشار «وصفي»، إلى إن الوقت الحالي يعتبر الأنسب لشراء الذهب وذلك لوجود اتجاه كبير لدى أصحاب الذهب نحو البيع، في ظل تخوفات باستمرار انخفاض الذهب خلال الأيام المقبلة.

وفي ذات الصدد، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الأيام المقبلة ستشهد إقبال عدد من المواطنين على شراء الذهب، كونه الأفضل والآمن للاستثمار في ظل انخفاض سعر الفائدة في البنك، متوقعًا أن تستمر أسعار الذهب في الانخفاض، خصوصًا في ظل الغموض المستمر وعدم الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.

ولفت إلى أن كل التوقعات كانت تتجه نحو ارتفاع أسعار الذهب، خصوصًا في فترة أعياد الميلاد، ولكن ما تم كان عكس كل التوقعات.