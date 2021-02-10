ضبط 10 أطنان أحجار يستخلص منها خام الذهب في أسوان

ضبطت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، سيارتي نقل مُحمل عليهما كمية من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن نحو 10 أطنان تقريبا، حال سيرهما بدائرة القسم، داخلهما (4 أشخاص).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بأنّهم ينقبّون عن خام الذهب بشكل غير مشروع بقصد التربح، والأحجار من متحصلات التنقيب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.