نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والطريق مؤدي إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية، اليوم، والتي تتضمن إنشاء بوابات وتطوير أخرى فضلاً عن لوحات إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وغيرها من أعمال التطوير، رافقه هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة.

وزار نائب المحافظ، الدير المحرق والتقى عددا من القساوسة والرهبان ومسئولي الدير واستمع إلى شرح مفصل عن الدير وتاريخه مطالباً بضررورة تنفيذ الأعمال والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات اللازمة دون تقصير أو تهاون.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة الانتهاء من أعمال مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة طبقاً للجدول الزمني المحدد نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة التي بلغت 25 موقعا على مستوى الجمهورية من بينها محطتين هامتين وهما «الدير المحرق بالقوصية ، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط».

وأعلن عن تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذه وتسخير كافة الامكانات لذلك مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا المشروع التي تعتبر بمثابة تنمية حقيقية ومستدامة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.