محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء بواتين لمدخل طريق الدير المحرق

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء بوابتين بالطريق المؤدي للدير المحرق بمركز القوصية، اليوم، ضمن مشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يشمل 25 محطة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا، توليه القيادة السياسية والدولة إهتمامًا بالغًا لكونه يساهم في النهوض بقطاع السياحة ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030

رافقه خلال الجولة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز.

وأكد محافظ أسيوط أن البوابتين تمثلان الأثر التاريخي وسيتم تزيينهما بأيقونة رحلة العائلة المقدسة لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال أعمال التطوير لتكون على أفضل حال وأعلى كفاءة، حيث تم الانتهاء من وضع 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وإعطاء نبذة مختصرة للسائح عن الأديرة في اللوحات المعلوماتية.

وأضاف أن الأعمال تشمل إنشاء 4 بوابات للدخول والخروج بالمحطتين وتطوير البوابة الخامسة وفقًا للإشتراطات والمعايير المحددة مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لإسراع الخطى والانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ‏ممكن معلنًا توفير كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لإستكمال الأعمال الجارى تنفيذها وعدم التعطيل والانتهاء في الوقت المحدد لها.

كما تفقد المحافظ استكمال أعمال الصيانة والرصف للطرق المؤدية للدير المحرق ومنها طريق "كاروت - مير" حيث يجري فرش التربة الزلطية للطريق تهميدا لرصفه بطول 4.2 كم ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة القوصية لافتًا إلى أن هذا الطريق يختصر المسافة من الطريق الصحراوي الغربي إلى الدير المحرق إلى النصف مؤكدا أن المحافظة تهتم بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق الداخلية ذات الأولوية والتي تمثل محاور حيوية مهمة لخدمة المواطنين حيث تعد شريان مهم من شرايين التنمية والتي يمكن أن تحقق عائد اقتصادى سريع ويدعم تنمية الاقتصاد المحلي يعد أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.