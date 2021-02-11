هؤلاء الطلاب لن يؤدوا امتحانات نصف العام.. «التعليم» توضح الأسباب

ينتظر كل من الطلاب بمختلف السنوات الدراسية وأولياء الأمور ما سيتم إعلانه الأحد المقبل من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التفاصيل الكاملة حول امتحانات نصف العام الدراسي.

ويستعد جميع الطلاب خلال الفترة الحالية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المرجح الإعلان عن عقدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام في يوم 20 فبراير الجاري، سواء من خلال المذاكرة أو المراجعة حتى يتم كشف كافة التفاصيل بشكل رسمي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب بدءً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي لن يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، بل إنهم لن يخوضوا أي امتحانات حتى ينتقلوا إلى الصف الرابع الابتدائي.

وتوضح "التعليم" أسباب عدم أداء هؤلاء الطلاب لأي امتحانات على مدار تلك السنوات الدراسية، بأنها لا تريد وضع هؤلاء الطلاب في المرحلة السنية المبكرة تحت ضغوط الامتحانات.

«التعليم»: الطلاب يتبعون نظام التعليم الجديد 2.0

وأضافت «التعليم»، أن هؤلاء الطلاب يتبعون نظام التعليم الجديد 2.0، حيث أتاحت دليل المعلم لجميع أولياء الأمور والذين يريدون مساعدة أبنائهم في الدراسة والمذاكرة، وذلك على الموقع الرسمي للوزارة.

وأشارت «التعليم» إلى أن تقييم هؤلاء الطلاب بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، يتم من خلال المعلم والذي يقوم بإعداد تقرير يُقيم فيه الطالب وتسليمه إلى ولي الأمر.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التفاصيل كافة رسميًا والتي تتعلق سواء بموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلى جانب شكل وطريقة الدراسة خلال التيرم الثاني من العام الدراسي الجاري.

ونفى «شوقي» كل ما يتردد بشأن إلغاء أو تأجيل الامتحانات حتى شهر مايو المقبل، ووصف أن كل ما يتردد في هذا الشأن هو شائعات واجتهادات غير حقيقية.