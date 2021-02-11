نجاح الضفادع البشرية في إعادة ضخ مياه الري لأراضي الخريجين بأسوان

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نجح رجال الضفادع البشرية والغطاسين وأطقم الصيانة في إعادة ضخ مياه الري لأراضي الإستصلاح الزراعي بقرية المستقبل لشباب الخريجين بمدينة أبوسمبل السياحية بعد تنفيذ أعمال اللحام وإعادة توصيل خطوط ومواسير التغذية الواقعة أسفل مياه بحيرة ناصر و المربوطة بالمحطة العائمة.

صرح بذلك «علي أحمد»، رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، مؤكدا أن محافظ أسوان وجه إلى تسخير كافة الأمكانيات اللازمة لسرعة حل مشكلة توقف ضخ مياه الري لأراضي المزارعين من شباب الخريجين بقرية المستقبل والتي تضم 2500 فدان من الأراضي المستصلحة.

وأوضح أنه عقب تعرض محطة الري العائمة وخطوط الضخ لعاصفة شديدة بسب سوء الأحوال الجوية منذ أيام أدت لإنفصالها عن المحطة، قام فريق عمل مكون من الري والميكانيكا والطيران المدني، بالإضافة إلى الوحدة المحلية بإعادة تشغيل خطوط الري وسط تيارات مائية و طقس غاية في الصعوبة .

على جانب آخر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، بتسليم شهادات المتحررين من الأمية بإجمالي 17 متحررا بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو ، بجانب حضور فعاليات توقيع بروتوكولات التعاون بين الهئية العامة لتعليم الكبار والجمعيات الأهلية بمشاركة صفاء عفيفى مدير عام فرع الهيئة بأسوان تحت شعار «فارس بلا أمية»، للقضاء على الأمية فى القرية والقرى المجاورة ، كما تم تكريم إدارات محو الأمية على مستوى المحافظة حيث تم تحقيق المستهدف بنسبة ١٠٠%.

وفى كلمتها نقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان للمشاركين في الفعالية، مقدمة الشكر لفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار لحرصهم المتواصل على الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها ولتحقيق آمالهم فى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق وهو الذى يظهر جلياً فى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والتى تهدف للقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسوانى.