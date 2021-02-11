إصابة 18 عاملا فى انقلاب سيارة «ربع نقل» علي طريق الصالحية الجديدة

أصيب 18 شخص في حادث انقلاب سيارة «ربع نقل»، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس علي طريق الصالحية الإسماعيلية.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العقيد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير، بانقلاب سيارة ربع نقلقرب منطقة «سامي سعد»، بطريق الصالحية.

وبحسب شهود عيان فإن السيارة كان يستقلها عمال بإحدى شركات المقاولات في طريقها للعمل بأحد المناطق علي طريق الصالحية.

وأضاف شهود العيان أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسببت في انقلاب السيارة وإصابة الركاب بإصابات مختلفة بين كسور وجروح.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 8 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية أن المصابين جميعهم من محافظة الشرقية وهم «عبد الحميد عبد الصبور صالح 39 عامًا، وهشام السيد إبراهيم 15 عامًا، وحمادة سيد عبد الدايم 35 عامًا، ومحمد ثروث عبد العظيم 35 عامًا، وسمير محمد إبراهيم 30 عامًا، وفرج على سالم 60 عامًا، ومحمد محمد عرفات 60 عامًا، وأحمد محمد محمد 17 عامًا، وأحمد إبراهيم السيد 45 عامًا من الشرقية».

كما أصيب في الحادث «محمد فرج على 14 عامًا، والسيد سعيد محمد 45 عامًا، وكريم محمد فؤاد، 24 عامًا، وأيمن سعد محمد 30 عامًا، وعاطف عبد الصبور عبد الحميد 54 عامًا، وصلاح صالح محمد 45 عامًا، وخلف رمضان خلف 25 عامًا، وعبد الله السيد عبد الله 23 عامًا وعبد المنعم محمد 42 عامًا».

وقالت المصادر إن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة بالجسم وكدمات وسحجات وجروح مختلفة واشتباه مابعد الارتجاج.