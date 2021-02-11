استعدادت «الإسكان» و«القابضة» لمواجهة موسم الأمطار والسيول

تتعرض عدد من المدن الجديدة، مع بداية فصل الشتاء، للغرق، نتيجة سقوط كميات كبيرة من الأمطار، والتي قد تصل إلى سيول، وذلك على فترات متقاربة، مما يتسبب في تجمع المياه داخل المناطق المنخفضة، وهو ما ينتج عنه أضرار عدة، منها: تعطل حركة المرور والتي تصل إلى إغلاق طرق وشوارع بأكملها، بجانب تلف السيارات والمباني، وأخيرا انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات لساعات طويلة.

لذلك وفرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من الإجراءات، استعدادا لمواجهة سقوط الأمطار والسيول، منعا لتكرار سيناريو الغرق داخل المدن الجديدة، كما حدث خلال السنوات الماضية.

ومن أبرز تلك الاستعدادات التي وفرتها الوزارة هذا العام، عمل منظومة من الحواجز، تمنع مرور المياه إلى المنطقة المحمية وتوجهها إلى مصائد مياه «مناطق منخفضة لتخزين وتسريب مياه الأمطار».

كما تم عمل آبار الشحن الجوفي، لامتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض.

كما تم رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، وتشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

بالإضافة إلى أنه تم استخدام الحدائق والجزر الوسطى في الشوارع، كأدوات مدروسة لتحرك مياه الأمطار داخلها.

وذلك من خلال اختيار مجموعة من الحدائق في مسارات تجمع المياه، يتم خفض منسوبها عن منسوب الطرق والمباني المحيطة بها، ليتم صرف مياه الأمطار إليها، وتصريفها إلى التربة قبل وصولها إلى مناطق التجمع التي تسبب المشاكل.

ليس ذلك فقط بل تم استخدام عدد من ساحات انتظار السيارات، لعمل إجراءات بها، كي تكون مسار لتجمع مياه الأمطار.

أما بالنسبة لاستعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تتمثل في إنشاء بالوعات أمطار جديدة، والقيام بمحاكاة وتدريب والتأكد من فاعلية الخطط الموضوعة.

ورفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار، عناصر إدارة الأزمات والطوارئ، ووحدات التدخل السريع.

والتخلص من المياه المتجمعة من سقوط الأمطار عن طريق تسريب المياه لبطن الأرض، أو إعادة صرفها لشبكة الصرف الصحي.

بجانب معرفة المناطق الساخنة بالمحافظات والمدن لتجميع مياه الأمطار، ووضع حلول عاجلة لها.

ويعد كل ذلك سعي من وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لحماية المدن من الغرق، وأن يمضي فصل الشتاء دون حدوث أي مشكلات داخلها، بسبب سقوط الأمطار والسيول.