المدن الجديدة.. خيال على أرض الواقع بتكلفة «690 مليار جنيه»

يد تبني ويد تحمل السلاح، هذا هوا شعار الدولة المصرية، متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي دشنت عدد كبير من المشروعات السكنية أهمها المدن الجديدة أو «مدن الجيل الرابع».

حيث شهدت مدن «الجيل الرابع» أو المدن الجديدة، اهتمام كبير من قبل الدولة خلال الفترة الاخيرة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى؛ ليصبح هناك أكثر من تجمع عمراني جديد، ليكون بديلا عن المناطق العشوائيه وغير الآمنة، في ظل خطة الدولة لتوفير حياة آدمية هادئة للسكان الذين عانوا من العشوائية والإهمال لسنوات عدة.

ذلك تزامنًا مع المشروعات التطويرية التى وفرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإجمالي استثمارات بلغ 922 مليار جنيه، حيث وصل عدد المشروعات القائمة حوالى 1720 مشروع، كما تم وجاري تنفيذ وحدات سكنية تتجاوز مليون وحدة، منذ يونيو 2014 وحتى الآن.

وبلغ عدد المدن الجديدة داخل الدولة حتى وقتنا هذا، والذى يعد من مستهدفات ما بعد عام 2014، «30 مدينة جديدة»، بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه، وجاري حالياً تنفيذ 22 مدينة أو تجمع عمرانى جديد، بالإضافة إلى 8 مدن اخرى مخطط تنفيذهم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، 580 الف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة، بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتهدف مشروعات «مدن الجيل الرابع»، إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، توفير مسكن مناسب لكافة الفئات، توفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل.

أما بالنسبة للمدن الجديدة التي تم وجارى تنفيذها، تتضمن: «مدن غرب بور سعيد، مدينة شرق بور سعيد، مدينة بئر العبد الجديدة، مدينة رفح الجديدة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة السويس الجديدة، مدينة العبور الجديدة، مدينة حدائق العاصمة، مدينة العاصمة الإدارية، مدينة الجلالة العالمية، مدينة الغردقة الجديدة، مدينة اخميم الجديدة، مدينة غرب قنا الجديدة، مدينة الأقصر الجديدة، مدينة نجع حمادي الجديدة، مدينة أسوان الجديدة، مدينة توشكى الجديدة، مدينة ناصر غرب اسيوط، مدينة ملوى الجديدة.

مدينة بني مزار الجديدة، مدينة الفشن الجديدة، تجمع الوراق الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة سفنكس الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، صواري الإسكندرية، مدينة رشيد الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة».

وتزامنا مع توفير مدن جديدة، اتاحت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عد كبير من المشروعات السكنية، داخل المدن الجديدة، لانتقال السكان إليها والاستقرار بها.

ويعد من أبرز المشروعات السكنية، التي أوصي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو مشروع «سكن كل المصريين»، والذى يهدف إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى.

ومخطط أن تصل الوحدات السكنية بتلك المشروع، إلى مليون وحدة سكنية، حيث تم التوجيه من القيادة السياسية بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع «سكن كل المصريين»، لإضافة مليون وحدة سكنية جديدة، خلال ثلاث سنوات، وهو ما يتماشى مع خطة تطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 290 الف وحدة سكنية، المرحلة الثانية تضم 210 الف وحدة سكنية.

وذلك بإجمالي 500 الف وحدة سكنية، ومساحة إجمالية تبلغ 6900 فدان، و تكلفة التقديرية تصل إلى 250 مليار جنيه، بمخطط تنفيذ خلال مدة 3 سنوات.

وليس ذلك المشروع فقط، بل وفرت الدولة مشروع سكني آخر، وهو «سكن بديل العشوائيات»، بموجب 145 الف وحدة سكنية، و80 قطعة أرض.

بالإضافة إلى مشروع السكن المتوسط، والذى يضم 220 الف وحدة و 38 قطعة أرض.

ومشروع السكن فوق المتوسط، والذى يضم 135 الف وحدة و40 قطعة أرض.

كما شهد قطاع الإسكان الاجتماعى، تطوير كبير، من خلال توفير عدد كبير من الوحدات ااسكنية، داخل المدن الجديدة، حيث تم إنشاء 464 الف وحدة إسكان اجتماعي، وجاري تنفيذ 187 الف وحدة.

أما عن مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، جاري تنفيذ 82 الف وحدة، وذلك داخل مدن الجيل الرابع، لتصبح بمثابة تجمعات عمرانية لا مثيل لها.

بالإضافة إلى مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، حيث جاري تنفيذ 50 الف وحدة، وتم تنفيذ 190 الف وحدة، لتطوير 312 منطقة غير آمنه، وجاري تطوير 75 منطقة بإجمالي 50 الف وحدة.