القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس اليوم

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس الموافق 11 فبراير الحالي، لتحديد صاحب المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وذلك على استاد المدينة التعليمية بالعاصمية القطرية الدوحة.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبالميراس في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساء بتوقيت الإمارات، الرابعة مساء بتوقيت تونس

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

قناة beIN Sports HD المفتوحة

وجاء تردد القناة على النايل سات 12765، الاستقطاب أفقي، معامل الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 4/3.

قناة Alkass one HD المفتوحة

وجاء تردد القناة على النايل سات 11919، الاستقطاب: الأفقي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 4/5.

ومن المقرر أن يجري المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني، 3 تغييرات اضطرارية في تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي، بأن يدفع بالمدافع ياسر إبراهيم بدلا من علي معلول، على أن يلعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، على أن يدفع ثنائي جديد في الهجوم، بعد قرار استبعاد حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومن المتوقع أن يشارك بدلا منهما محمد شريف ووالتر بواليا.

وحال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون الاحتكام إلى وقت إضافي، وتسلم ميداليات المركز الثالث بعد نهاية المباراة النهائية في البطولة، على أن يظهر النادي الأهلي بالقميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا.

يذكر أنّ الأهلي خسر مباراة نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدفين مقابل لا شيء، بعدما فاز على الدحيل في ربع النهائي بهدف دون مقابل أحرزه حسين الشحات.