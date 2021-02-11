«حديث المساء».. مباراة الأهلي وحوار وزير خارجية اليمن ومداخلة نادر سعد

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصا لأبرز ما تناولته برامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الأربعاء، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج؛ إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، واهتمت جميعها بمباراة النادي الأهلي وبالميرس البرازيلي، وتمنوا الفوز للمادر الأحمر بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

العميد خالد عكاشة في «الحياة اليوم»

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» عددا من المداخلات مع بعض المسؤولين، هم الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، وفي الفقرة الحوارية استضاف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، للحديث حول العلاقات المصرية الخارجية.

برنامج من مصر يستضيف الصحفي عادل حمودة

أما برنامج من مصر، الذي يقدمه كلا من عمرو خليل وريهام إبراهيم أجروا مداخلة هاتفية مع ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، وأخرى مع الناقد الرياضي محمد الجزار، الصحفي في «الوطن القطرية»، للحديث حول مباراة النادي الأهلي وبالميرس البرازيلي في كأس العالم للأندية، والدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي والاستراتيجي، وفي الفقرة الحوارية استضاف الكاتب الصحفي عادل حمودة.

مساء دي إم سي يستضيف الدكتور أسامة الأزهري

أما الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، فأجرى عددا من المداخلات الهاتفية، منها مع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور رامي سلامة، استشاري السكري والغدد الصماء، وأحمد عويس، الناقد الرياضي، للتعليق على مباراة الأهلي ونادي بالميرس البرازيلي، وفي الفقرة الحوارية استضاف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

عمرو عبدالحميد يجري حوارا مع وزير الخارجية اليمني

أجرى الإعلامي عمرو عبدالحميد حوارا هاما مع أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني؛ للحديث عن آخر تطورات الأزمة اليمنية.

يأتي ذلك على هامش زيارة «بن مبارك» للقاهرة وإلقائه كلمة اليمن في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية.