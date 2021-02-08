وفاء عامر عن مباراة الأهلي أمام بايرن: أتوقع الفوز بهدفين مقابل لا شيء

أبدت الفنانة وفاء عامر، توقعاتها للمباراة المرتقبة مساء اليوم الإثنين، التي تجمع فريقي الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقالت وفاء عامر، لـ«الوطن»، إن الأهلي سيفوز بهدفين مقابل لا شيء، لاسيما وأنه يظهر بشكلٍ جيد داخل المستطيل الأخضر، متابعة: «لو الأهلي جود من الأداء النهاردة هيكسب بفارق حلو».

الدحيل القطري

وكان النادي الأهلي، حقق فوزًا كبيرًا، في المباراة الماضية له، أمام فريق الدحيل القطري، والتي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي، إذ انتهت بفوز «القلعة الحمراء»، بهدف وحيد، بقدر اللاعب حسين الشحات، والتي أحرزها من خارج حدود منطقة الجزاء.

تحرش

وكانت الفنانة وفاء عامر، تعرضت لحادث قبل أسبوعين تقريبًا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لإحدى السيارات، مُعلقة عليها بقولها: «متحرش».

لحم الغزال

وتُشارك الفنانة وفاء عامر، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد باسم «لحم الغزال»، من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، ومحمد عادل، ووليد فواز، وعمرو عبد الجليل.

إلا أنا

وشاركت وفاء عامر، في حكاية «بنات موسى» ضمن مسلسل «إلا أنا»، الذي عُرض عبر قناة «dmc»، والمسلسل يقدم ثمان حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.