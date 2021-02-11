القوى العاملة: حصر وتسجيل 10 آلاف عامل واستخراج 5132 شهادة قياس مستوى

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة خلال جولته الميدانية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتم حصر وتسجيل 10 آلاف و495 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 5 آلاف و132 عاملًا منهم، وسيتم استئناف الحصر والتسجيل تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة.

وقال سعفان، في بيان له، اليوم، إنه يجري حاليًا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا.

ولفت إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

من جهته، قال عزت عمران، وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، إن الوزارة بدأت عملية الحصر في 3 شركات «أوراسكوم، جاما، والإسكندرية للإنشاءات»، على مدار 3 أسابيع بدءًا من يوم 17 يناير الماضي، وطبقًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، وجارِ استكمال عملية الحصر للعمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.