تغريم علي أبوالقاسم أكثر من 400 ألف جنيه مع المؤبد بالسعودية

كشف مصدر على صلة بقضية المهندس المصري علي أبوالقاسم المدان في المملكة العربية السعودية بتهمة الاتجار في المخدرات، أن المحكمة قضت بتغريمه 100 ألف ريال سعودي أي ما يتجاوز 400 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقررت محكمة تبوك الجزائية بالمملكة العربية السعودية، اليوم، تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد على المهندس علي أبوالقاسم والذي قبض عليه عام 2016 بتهمة الاتجار في المخدرات، بعد تسلمه معدة زراعية احتوت أقراصا مخدرة قادمة من مصر.

وحكم من قبل بالإعدام على المهندس المصري عام 2017، لكن تدخلت السلطات المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي لحين الانتهاء من تحقيقات القضية في مصر والتي انتهت بحكم لمحكمة جنايات القاهرة بإدانة 3 متهمين والحكم عليهم بالمؤبد بتهمة الإتجار بالمخدرات وتهريبها إلى الخارج بدسها للمهندس المصري، كما قضت بتبرئة ثلاثة آخرين.