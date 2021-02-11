السعودية تتسلم خطابات من النائب العام المصري في قضية علي أبوالقاسم قبل النطق بالحكم

كشفت مصادر وثيقة الصلة ومطلعة على قضية المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية أن قاضي محكمة تبوك الجزائية التي يمثل أمامها المهندس المصري تسلم في العاشرة من صباح اليوم بتوقيت المملكة خطابات مرسلة من النائب العام المصري بخصوص الحكم الصادر على المتهمين المقبوض عليهم داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحت المصادر أن من سلم الخطابات هو المستشار القانوني المرسل من قبل القنصلية العامة المصرية بمدينة «جدة» السعودية.

حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة تجاه المذنبين في قضية علي أبوالقاسم

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين في القضية وحكمت عليهم بالمؤبد، بعد إدانتهم بحايزة مواد مخدرة وتهريبها إلى خارج البلاد.

كما قضت أيضا محكمة جنايات القاهرة بتبرئة ثلاثة أشخاص كانت توجه إليهم نفس الاتهامات التي وجهت للثلاثة المدانين.

ومن التحقيقات التي على ضوئها اتخذ الحكم السابق، ثبت أن المدانين في القضية بمصر دسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام عام 2017، وقد أوقف تنفيذ الحكم بعد تدخل الدولة المصرية.

جلسة النطق بالحكم اليوم في قضية علي أبوالقاسم

ويمثل، اليوم، المهندس المصري علي أبوالقاسم أمام محكمة تبوك الجزائية في جلسة هي الخامسة والأخيرة للنطق بالحكم بعد أن كانت أجلت يوم الأحد الماضي.

وقالت مصادر إن جلسة الأحد أغلق فيها القاضي المرافعات، إذ تسلم نسخة قبل الجلسة من حكم محكمة جنايات القاهرة، في وقت تمسكت النيابة السعودية بأنه لا يوجد دليل جديد في القضية يمكن أن يوقف تنفيذ حكم الإعدام في المهندس المصري، وطالبت بتنفيذ القصاص فيه.

حكم بالإعدام على المهندس علي أبوالقاسم في قضية اتجار بالمخدرات

وقبض على المهندس المصري علي أبوالقاسم عام 2016 بعد تسلمه معدة زراعية قادمة من مصر وكانت تحتوي على أقراص مخدرة خلال عمله في إحدى شركات المقاولات بالجمارك السعودية، ليصدر ضده حكما بالإعدام عام 2017.

وقد استغاثت زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقف الحكم، واستجابت الدولة المصرية وأجرت اتصالات بالجانب السعودي بالفعل، تمخض عنها وقف تنفيذ الحكم لحين مواصلة التحقيقات والمحاكمة تجاه المتهمين في مصر.

زوجة علي أبوالقاسم تؤكد براء زوجها قبل النطق بالحكم

وفي هذا السياق، أكدت ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبوالقاسم تمسكها ببراءة زوجها، وأنه لم يكن يعلم بالمواد المخدرة التي دست في المعدة الزراعية.

وأكدت «ابتسام»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» اليوم أنه لو أخذ في الاعتبار حكم محكمة جنايات القاهرة سيتم تبرئة زوجها.