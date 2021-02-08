محاكمة علي أبوالقاسم.. نيابة السعودية تتمسك بالإعدام وحكم نهائي الخميس

كشفت مصادر على صلة بقضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة الإتجار بالمخدرات، أنَّ النيابة السعودية تمسكت في جلسة أمس الأحد بتنفيذ القصاص وإعدامه.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أنَّ القاضي استمع للنيابة والتي بدورها تمسكت بتنفيذ حكم الإعدام في المهندس المصري، كما أن النيابة لا ترى أن هناك ما يبرئ «أبوالقاسم».

ووفقًا للمصادر، فقد أغلق قاضي محكمة تبوك الجزائية المرافعات في القضية وقرر التأجيل لجسلة الخميس المقبل لتكون جلسة إصدار الحكم النهائي، بحسب تأكيد المصادر.

قاضي المحكمة الجزائية بـ«تبوك» تسلم حكم محكمة جنايات القاهرة

وكان قاضي المحكمة الجزائية في «تبوك» تسلم صباح أمس حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر قبل أيام بحق المتهمين في القضية التي يحاكم فيها المهندس المصري بالسعودية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة قبل أيام قليلة بإدانة 3 متهمين في مصر بدس المخدرات في المعدة الزراعية للمهندس أبوالقاسم وقد حكم عليهم بالمؤبد بتهمة الإتجار بالمخدرات وتهريبها إلى الخارج، وكذلك تبرئة ثلاثة متهمين آخرين في القضية وجهت لهم نفس الاتهامات للمدانين.

حكم بالإعدام عام 2017 بتهمة الإتجار بالمخدرات

وكان حكم الإعدام صدر بحق المهندس المصري علي أبوالقاسم عام 2017 في السعودية بعد تسلمه معدة زراعية قادمة من القاهرة وهو يعمل بإحدى شركات المقاولات في الجمارك السعودية، وقد وضع بها أقراص مخدرة، في وقت تمسكت أسرته ببراءته.

وعقدت جلسة اليوم بعد تأجيل يوم 28 يناير كما تأتي بعد أيام قليلة من حكم محكمة جنايات القاهرة بحق المتورطين في مصر في القضية، في وقت كانت تتمسك أسرة المهندس علي أبوالقاسم طوال الوقت بعدم مسؤوليته عن الأقراص المخدرة وأنها قد دست له.

وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين، ويعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام 2007.

زوجة علي أبوالقاسم تتمسك بالبراءة

وفي تصريحات لـ«الوطن»، أكدت ابتسام سلامة زوجة المهندس المصري تمسكها ببراءة زوجها، وأن قرار تأجيل جلسة الأمس لم يكن مستبعدا، لتكون جلسة الخميس هي الخامسة في القضية.

وقالت الزوجة إنه لو أخذ قرار محكمة جنايات القاهرة بعين الاعتبار، فإن ذلك سيعني براءة زوجها من الاتهامات الموجهة له.