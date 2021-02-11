بيطري الشرقية: استمرار القوافل البيطرية المجانية بقرى الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية المجانية التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين سكان القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالإشتراك مع إدارة الزقازيق البيطرية، نفذت قافلة بيطرية بمركز الزقازيق، لتقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 73 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 24 رأس ماشية والفحص بجهاز السونار لعدد 32 رأس ماشية، كما تم تحصين 287 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية ورش 105 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية وتسجيل وترقيم 30 رأس ماشية وفحص وعلاج 376 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة عقدت عددا من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان. وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي وقت سابق شنت مديرية الطب البيطري حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحري بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي.