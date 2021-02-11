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وفاة المستشار أحمد عبدالوهاب رئيس دائرة التراخيص والتعليم في الشرقية

كتب:

محمد عيسى
11:09 ص | الخميس 11 فبراير 2021
مجلس الدولة

مجلس الدولة

 توفى المستشار أحمد عبدالوهاب أبو وردة، رئيس دائرة التراخيص والتعليم، بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية، اليوم.

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري.

وضمت الدائرة 73 تراخيص وتعليم، برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب أبو وردة  والمستشارين أحمد عبدالحميد علي عبدالله الفقي، عمرو محمود جمال، محمد الحافظ محمد عابدين، محمد أحمد عبدالوهاب، محمد مصطفي عابد، وطارق فيصل عبدالله.

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