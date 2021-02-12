لو هتدخل سينما في «الفلانتين».. الأفلام الجديدة بالسينمات عربي وأجنبي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بـ«عيد الحب» الذي يوافق الأحد 14 فبراير الجاري، حيث يسعى المتحابون للخروج معًا وتبادل الهدايا للتعبير عن مشاعر الحب، ويفضل عدد كبير منهم الذهاب للسينما لمشاهدة فيلم مميز.

وتستعرض «الوطن» في هذا الإطار دليل أبرز الأفلام الجديدة بالسينمات لاختيار الفيلم الأفضل، على النحو التالي:

Skylines

تدور أحداث الفيلم حول فيروس يهدد بتحويل كائنات على الأرض لمواجهة البشر، لذا يقوم الكابتن روز بقيادة فريق من المرتزقة لإنقاذ البشرية.

أبطال الفيلم ليندسي مورجان، ورونا ميترا، وجيمس كوزمو، وألكسندر صديق، ودانيال برنهاردت، ويايان رويان، والمخرج ليام أودونيل.

The Little Things

تدور أحداث الفيلم حول ضابطي شرطة يتعاونان في مهمة لتعقب قاتل متسلسل، ما يجعل الثنائي يقع في اختبارات عديدة، لكي يبعدا عن الواقع المظلم الذي يطاردهما.

أبطال الفيلم هم رامي مالك، ودينزل واشنطن، وجاريد ليتو، وصوفيا فاسيلييفا، وكريس باور، والمخرج جون لي هانكوك.

Fear of Rain

تدور أحداث الفيلم حول فتاة مصابة بالفصام والهلوسة، وتشتبه في أن جارها اختطف طفلًا، وعلى الجانب الآخر يوجد شخص وحيد يصدقها وهو صبي غير متأكدة من وجوده بالواقع من الأساس.

أبطال الفيلم كاثرين هيجل، وماديسون أيسمن، وهاري كونيك، وإسرائيل بروسارد، وإينوكا أوكوما، ويوجيني بوندورانت، والمخرج كاستيل لاندون.

Music

تدور أحداث الفيلم حول «زو» التي تعافت مؤخرًا من الإدمان، وتتلقى خبر وصايتها على شقيقتها الأصغر التي تعاني من التوحد، فتكتشف الفتاتان معنى تكوين الأسرة والحياة الاجتماعية.

أبطال الفيلم كيت هدسون، ومادي زيجلر، واريك ديفيس، وبريدن ماركوت، وماريا أوشوا، والمخرج سيا.

Reunion

تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تعود لمنزل عائلة أجدادها الذين توفوا حديثًا، لتقضي بعض الوقت مع والدتها، لكن يحدث غير المتوقع أن يتحول لم الشمل لكابوس مخيف.

أبطال الفيلم جوليا أورموند، وإيما دريبر، وجون باخ، ونانسي برنينج، وكوهين هولواي، وافا كين، والمخرج جيك محافي.

Wrong Tur

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء يذهبوا للتنزه، ويظهر لهم مجموعة من البشر الذين عاشوا في الجبال منعزلين لمئات السنين، وتبدأ معركة بين الفريقين للبحث عن النجاة.

الفيلم بطولة ماثيو مودين، وإيما دومون، وشارلوت فيجا، وديزي هيد، ودانيال ر.هيل، وبيل ساج، والمخرج مايك بي نيلسون.

The Night Clerk

تدور أحداث الفيلم حول مراقب في الوردية الليلية بأحد الفنادق، تتمحور وظيفته حول مراقبة ما يدور داخل المكان، لكنه يجد نفسه متورطًا في جريمة قتل.

أبطال الفيلم هم آنا دي أرماس، وتاى شريدان، وهيلين هانت، وجوناثان سيشايش، ودي. إل. ووكر، وجاك جراي، والمخرج مايكل كريستوفر.

شاومينج

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب في المرحلة الثانوية، ويظهر الغش على مواقع التواصل الاجتماعي ما يعرف باسم «شاومينج».

أبطال الفيلم هم بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وأحمد سلطان، وتوني ماهر، وطاهر أبو ليلة، والمخرج شادي أبو شادي.

قبل الأربعين

تدور أحداث الفيلم حول الرعب النفسي وحكايات تتعلق به.

الفيلم بطولة بسمة، وإيهاب فهمي، وداليا مصطفى، وأحمد حلاوة، والمخرج معتز حسام.

وقفة رجالة

تدور أحداثه حول عدد من الأصدقاء يجتمعون بعد سنوات من الغياب لمساعدة أحدهم بعد وفاة زوجته، لكن تتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، وخلال الرحلة يكتشفون أن العالم تغير من حولهم.

أبطال الفيلم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي، أمينة خليل، والمخرج أحمد الجندي.