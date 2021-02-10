دليل الأفلام الجديدة بدور العرض السينمائي هذا الأسبوع: تشويق واستعراض

تعرض دور العرض السينمائي المصرية أفلام جديدة هذا الأسبوع، تتنوع ما بين الدراما والتشويق والموسيقى الاستعراضية، وتقدم «الوطن» دليل الأفلام الجديدة بدور العرض استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، وذلك لمحبي مشاهدة الأفلام في السينما لاختيار الفيلم الأفضل، على النحو التالي:

Fear of Rain

تدور أحداث الفيلم حول فتاة مصابة بالفصام والهلوسة، وتشتبه في أن جارها اختطف طفلًا، ويوجد شخص وحيد يصدقها وهو صبي غير متأكدة من وجوده بالواقع.

أبطال الفيلم كاثرين هيجل، وماديسون أيسمن، وهاري كونيك، وإسرائيل بروسارد، وإينوكا أوكوما، ويوجيني بوندورانت، والمخرج كاستيل لاندون.

Music

تدور أحداث الفيلم حول «زو» التي تعافت مؤخرًا من الإدمان، وتتلقى خبر وصايتها على شقيقتها الأصغر التي تعاني من التوحد، فتكتشف الفتاتان معنى تكوين الأسرة والحياة الاجتماعية.

أبطال الفيلم هم كيت هدسون، ومادي زيجلر، واريك ديفيس، وبريدن ماركوت، وماريا أوشوا، والمخرج سيا.

Song Without a Name

تدور أحداث الفيلم حول المطربة «جورجينا» التي تتبع طفلتها حديثة الولادة والتي تعرضت للاختطاف، فتكتشف عالمًا واسعًا من تهريب الأطفال وعيادات التوليد الوهمية.

الفيلم بطولة تومي باراجا، ومايكول هرنانديز، ولوسيو روخاس، وباميلا ميندوزا، وروث أرماس، والمخرج ميلينا ليون.