عباس أبوالحسن يهاجم منتقدي ضحايا التحرش: اتكسف على دمك يادكر

أبدى الفنان عباس أبوالحسن، رفضه للتعليقات التي يطلقها البعض تجاه ضحايا التحرش والاغتصاب وتحمليهم المسئولية والسخرية منهم.

فصام في المجتمع

وكتب عباس أبوالحسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «فصام رهيب في مجتمعنا، تلاقي معظم التعليقات على مواقع الأخبار الإلكترونية اللي بتسرد وقائع تحرش أو اغتصاب، بتسخر وبتدين وتسب بمنتهى القسوة والفظاظة والقذارة، وبتلعن الجاني والمجني عليها كأنهم مشتركين في عمل إباحي ممكسوين بيه، مش إن المجني عليها هي اللي جتلها الشجاعة تروح تاخد حقها أو حتى تحاول».

وتساءل بقوله: «هل توقفتم لحظة لتسألوا أنفسكم إنتم لما بتعملوا كده مين الكسبان ومين الخسران؟!. الخسران ببساطة هي الضحية اللي لما تقرى الكلام ده مش بس هتتصدم، لأ.. ده أهلها هيلعنوا اليوم اللي قرروا يشتكوا فيه، أو وافقوا إنها تشتكي، وربما يجبروها تروح تتنازل وتخرس بعد ما تعتذر لهم علي اللي اتسببت فيه».

الضرر يقع على الضحايا

وتابع: «الكسبان هو الجاني اللي هيفلت بعملته وغيره هيتشجع، يبقى انتوا عمليا بتساهموا في إيه؟!.. إن التحرش يزيد ويستفحل، وإن المجني عليهم يخرسوا ويتقبلوا الظلم الوحشي اللي وقع عليهم مش كده؟».

وذكر «الشيء البائس إن نوعية الناس دي هي لو حد من أهلها حصله كده هيدفنوا راسهم في الرمل، ويتخلوا عن مساندة أقرب الناس لهم في أقسى محنة ممكن يتعرض لها إنسانة أو إنسان».

واختتم كلامه قائلًا «المرة الجاية يا دكر ويا امرأة يا محافظة وانتوا بترّكعوها بعد ما قلشتم علي الاتنين افتكروا حجم الجريمة اللي إنتم عملتوها، إنتم مش شياطين خرساء بس إنتم الشر الأعظم اتكسفوا علي دمكم».

وكان الفنان عباس أبوالحسن، أحد الشهود ومقدمي البلاغ ضد طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، والذي تم القبض عليه مؤخرًا.