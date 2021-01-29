عباس أبوالحسن يوجه رسالة لضحايا التحرش عبر «الوطن»: متسكتوش ومتخافوش «فيديو»

وجه الفنان عباس أبوالحسن رسالة إلى ضحايا التحرش عبر موقع «الوطن»، على خلفية قضية طبيب الأسنان الشهير المتهم بالتحرش به، مطالبًا إياهم بألا يتخلوا عن حقهم، وأن يتقدموا ببلاغ للجهات المختصة وبخاصة أن القانون المصري يحمي سرية بيانات الشهود والضحايا.

وقال "أبوالحسن" في مقطع فيديو: «أقول لكل بنت أو ولد أو شاب تعرض لأي نوع من حوادث التحرش، مايسكتش ومايخافش ويتقدم ببلاغ وهناك قانون يحمي سرية بيانات الشهود والضحايا».

وأضاف: «يا ريت مانسمعش لأصحابنا وأهالينا خلوا بالكم ممكن ده يجيب لكم سمعة وحشة والناس مش هتفهم، الناس في الآخر هتفهم الحق».

وكان عباس أبوالحسن تحدث عن تفاصيل الاتصالات التي أجرتها أسرة الطبيب المتهم بالتحرش به، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أمس الخميس، قائلًا إنها طالبته بفض النزاع والتنازل عن القضية، مؤكدًا أن تلك الاتصالات التي شارك بها بعض الوسطاء بدأت مع بداية الأزمة، والكشف عن الاتهامات التي وجهها للطبيب، مؤكدًا أنه اتجه في البداية لقبول هذا الطلب رأفة بأسرة الطبيب وكنوعٍ من التعاطف معهم.