عباس أبوالحسن لـ ضحايا التحرش: الناس يعرفون من الجاني ومن المجني عليه «فيديو»

طالب الفنان عباس أبوالحسن، من ضحايا التحرش التقدم ببلاغات إلى الجهات المختصة من أجل فرض ثقافة الحصول على حق هؤلاء الضحايا، ولكي يُلقى المتحرشون في السجون.

تقديم شكاوى في المتحرشين

جاء ذلك في رسالة وجهها «أبوالحسن» إلى ضحايا التحرش، عبر موقع «الوطن»، على خلفية القبض على طبيب الأسنان الشهير المتهم بالتحرش بالرجال، حيث قال «أبوالحسن»: الناس يعرفون الحق جيدا، ويعرفون من هو الجاني، ومن هو المجني عليه، والناس أذكى كثيرًا ممايتخيل البعض، والسبيل الوحيد لحماية الآخرين من التحرش، هو أن الذي تعرض للتحرش يقدم شكوى لكي يُسجن الشخص المتحرش.

ترسيخ ثقافة تقديم البلاغات

وتابع: التحرش لن ينتهي، ولكن سوف يزداد عندما يدفن الناس رؤوسهم في الرمل، وثقافة الخوف والقلق من كلام الناس، والثقافة الرجعية التي ربطت بين الجاني والمجني عليه وأصبحوا لا يرون الفرق بينهم، وهم لن يروا هذا الفارق إلا بتقديم بلاغات ضد المتحرشين، حتتى تترسخ ثقافة تقديم البلاغات، لتصبح جزءًا من ثقافة المجتمع المصري، وألا نخلط بين ثقافة التحرر والفجور والفسق، وبين التحرش.

يذكر أن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس طبيب أسنان شهير اتهم بالتحرش بالرجال بعد أن تقدم الفنان عباس أبوالحسن، ببلاغ ضده، وأثار القضية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية، ثم انضم إليه في هذا الأمر الفنان تميم يونس.

وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن التهمة موجهة إلى رجل يتحرش برجال آخرين، على عكس الوقائع السابقة التي أثيرت الفترة الماضية وكانت الضحايا من النساء.