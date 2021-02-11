«تعليم دمياط» تنظم ورشة عن دور الإعلام المدرسي في توجيه الفكر للطلاب

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تنفيذ المديرية على مدار ثلاثة أيام ورشة عمل لمسؤولي العلاقات العامة والإعلام بالإدارات التعليمية، وتوجيه عام الصحافة المدرسية، والتربية الاجتماعية، وإدارة الموهوبين.

وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، اليوم، أن ذلك يأتي لكون الإعلام المدرسي بمختلف وسائله يمثل أهمية بالغة في تعزيز وحماية الهوية الوطنية وعامل أساسي في تشكيل وجدان الطلاب والفكر الجمعي لهم، خاصة في المرحلة الحالية.

وأوضح أن الإعلام المدرسي ليس فقط إذاعة مدرسية أو مجلات حائط؛ بل هو معالجة فكرية أيضًا وحضور وتفاعل ومناقشة صريحة وجريئة لجميع المشكلات، ومن بينها مشكلة المواطنة التي باتت في حاجة إلى حل ناجع وسريع، لمقاومة استراتيجيات ترمي إلى النيل من وحدة بلادنا، وتكاملها الوطني.

وأشار وكيل تعليم دمياط، إلى أنه شارك في فعاليات الورشة العديد من الأساتذة المختصين في مجال الصحافة القومية وكليات الآداب والإعلام، بأنماط ووسائل متعددة لها دور بالغ الأهمية في تكوين فكر الطالب، وتعزيز انتمائه الوطني وتثقيفه، وتعريفه بحقوقه وواجباته في الميادين كافة.

في نفس السياق، تابع عثمان، أن مديرية التربية والتعليم تهدف بناء الفكر المعتدل وترفض الأفكار الهدامة ولأجل ذلك أرسلت رسائل إعلامية بطرق مختلفة من خلال عمل جداريات على أسوار المدارس في حب الوطن موضوعاتها عن تخليد بطولات الجيش والشهيد المقدم أحمد المنسي وشهداء موقعة البرث، ونفذت مسابقة حصاد مصر عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشاريع قومية وغيرها، فضلًا عن تنفيذ ندوات عن تخليد بطولات الجيش والشرطة قديما وحديثا وتوزيع مطويات وكتيبات عن ذلك، وتنفيذ مسابقة عن أفضل مسرحية مدرسية تحاكي أحداث موقعة البرث.

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وكانت أهداف تلك الأعمال بث روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس طلاب المدارس وتوعيتهم بحقوق الوطن والمواطنة، وإظهار المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة، وأن يستمد القوة والعزيمة من رجال مصر البواسل جيش مصر الحصين وإبراز دور الجيش المصري في الملاحم الوطنية لتوعية جيل المستقبل بهذا الدور، بالإضافة إلى حصر إنجازات الرئيس السيسي في فترة رئاسته والتي شملت جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل مصر وخارجها.

ويأتي ذلك للمساهمة في بناء المجتمع من خلال الارتقاء بالرؤى والتصورات التي تساعد الطلاب على أن يصبحوا قيمة مضافة في عملية التنمية والالتفاف حول المشروعات القومية للدولة.