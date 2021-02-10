محافظ دمياط تلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتؤكد أهمية التنسيق

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء الأول مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إذ تقدمت بالتهنئة للنواب الجدد، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين، وتحسين كل الخدمات المقدمة لهم.

كما أكدت عوض، أن المحافظة على استعداد تام لتحقيق التعاون معهم لبحث جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعى لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات.

وثمنت «المحافظ»، دور النواب كشريك أساسى مع السلطة التنفيذية لتحقيق طموحات ومطالب الأهالى وتنفيذ مشروعات تنموية وحيوية على أرض المحافظة، مؤكدة أن تحديات الفترة الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجانبين لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والمبادرات، حيث أكدت أنه سيتم عقد لقاء شهرى لتنفيذ هذه الخطة.

وفى هذا الصدد استعرضت عوض جهود المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات، وذلك لتلبية تطلعات وطموحات المواطنين، وتنفيذ محاور استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تبناها رئيس الجمهورية منذ سنوات.

وأعلنت محافظ دمياط، استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية في ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وانطلقت اليوم، القافلة الطبية العلاجية بكفور الغاب (المرابعين) التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، التي سيتم العمل بها حتى الغد، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية التى ستتم خلال فبراير الجاري.

ولفتت المحافظ إلى أن القوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، منوهة بأنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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