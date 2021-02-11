حملة على سائقي «الميكروباص» بصحراوي بني سويف

ترأس اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة مفاجئة، اليوم، بمشاركة مدير المواقف ورئيس مباحث المرور، لمتابعة التزام سائقي السيارات الميكروباص بتعريفة الركوب وعدم رفعها أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع بناء على عدة شكاوى من المواطنين.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كلف السكرتير العام المساعد ببحث شكوى عدد من المواطنين من قيام بعض سائقى سيارات الأجرة «الميكروباص»، برفع تعريفة الركوب يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ما يشكل عبئا على المواطنين فضلا عن مخالفة التعريفة التي أقرتها المحافظة لخطوط سير السيارات بينها وبين المحافظات المجاورة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ نظم السكرتير العام المساعد حملة مفاجئة شارك فيها العقيد أحمد حسن رئيس مباحث المرور، والعميد خالد زكي مدير مشروع المواقف بالمحافظة، وتم التوجه للطريق الصحراوي الشرقي، وعمل تمركز أمني متحرك على أماكن خطوط سير السيارات القادمة من القاهرة في طريقها إلى بني سويف.

وقامت الحملة باستيقاف سائقى السيارات والاستعلام من الركاب عن قيمة التعريفة الركوب التي قاموا بدفعها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة الموضحة في الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة لخطوط السير من وإلى القاهرة والجيزة وضواحيها، وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض السائقين لعدم التزامهم وتحصيلهم مبالغ أزيد من الأجرة المقررة استغلالا لكثافة حركة السفر المرتبطة بنهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، وتم التنبيه على الركاب بعدم التهاون في الإبلاغ عن أية مخالفة برفع الأجرة أو تقطيع مسافات، مع الالتزام بارتداء الكمامات.