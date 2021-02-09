صحة بني سويف: تكريم 23 من تمريض عناية مستشفيات العزل

قام وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، بتكريم 23 من الممرضات العاملات بأقسام العناية المركزة داخل مستشفيات عزل مرضى فيروس كورونا المستجد بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بقيادة نرمين محمود، مقررة فرع المجلس بمحافظة بني سويف.

وأثنى وكيل وزارة الصحة على الجهد المبذول من الأطقم الطبية بصفة عامة، وأعضاء التمريض بصفة خاصة، لما يقومون به من دور كبير في مواجهة الجائحة داخل مستشفيات العزل في المحافظة.

كما أثنى محافظ بني سويف على دور التمريض الكبير وجهودهم داخل المستشفيات، بصفة عامة، من أجل تقديم خدمة جيدة للمرضى، وذلك في حضور الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض.

وسلم وكيل وزارة الصحة شهادت تكريم للمكرمات من أعضاء هيئة التمريض بعدد من مستشفيات العزل، كذلك وكلاء ورؤساء تمريض المستشفيات، مطالباً باستمرار القيام بعملهم على أكمل وجه.

وخصصت مديرية الصحة في محافظة بني سويف 7 مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وهي مستشفيات التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا، والفشن المركزي بمركز الفشن.

وكان وكيل وزارة الصحة في بني سويف قد أجرى زيارة مفاجئة لمستشفى ناصر العام، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وأمر بالتحقيق في واقعة توقف عدد من ماكينات الغسيل الكلوي بسبب ضعف المياه، وعدم اتخاذ المستشفى الإجراءات اللازمة نحو صيانة تانكات تخزين المياه داخل وحدة الغسيل الكلوي، كما استمع لشكوى المرضى بالوحدة، ووجه بسرعة حلها.