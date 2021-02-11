وزير الخارجية يدعو إلى عدم توظيف المبادئ الدولية لتحقيق مصالح ضيقة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على ضرورة احترام القانون الدولي والمبادئ الدولية والقيم المشتركة كافة، وعدم توظيفها لأغراض ضيقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية والتخلي عن هذه المبادئ وفقا لانتقائية تطبيقها.

وأضاف شكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة في أعمال منتدى الصداقة: «نسعى إلى تدعيم العلاقة فيما بين الإطار الثلاثي الذي يجمع اليونان وقبرص مع دولنا، ونعمل على توسيع رقعة التعاون فيما بيننا، لتحقيق مصالح شعوبنا في كل المجالات، وهناك تحديات سياسية واقتصادية عديدة في مواجهة كورونا».

وتابع وزير الخارجية: «قدرتنا على مواجهة التحديات تتضاعف عندما نواجهها بالتعاون فيما بيننا من خلال التكامل بين الدول والعمل المشترك بهدف تعزيز القدرات على مواجهة هذه التحديات».

وأردف: «ليس هناك إلا الرغبة في توسيع رقعة التعاون مع منطقة الشرق الأوسط والشراكة القائمة بين الدول العربية والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين».