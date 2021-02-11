محافظ أسيوط يكلف ممدوح بداري بتسيير أعمال «الطب البيطري»

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة؛ في مكتبه ديوان عام المحافظة؛ لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتم منحه شهادة تقدير لجهوده خلال فترة عمله السابقة بالمحافظة، وجهوده في تطوير مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة، والتوسع في وحدات الطب البيطري والمجازر ضمن مبادرة «حياة كريمة»، متمنيًا له التوفيق والتقدم.

وقال محافظ أسيوط، إن تكريم اليوم هو تقدير لما قدمه مدير الطب البيطري بالمحافظة من جهد خلال فترة عمله وتفانيه في العمل واستجابته السريعة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، وتنفيذ برامج التنمية.

وأشاد بجهوده في حصول مديرية الطب البيطري بالمحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المضبوطات وضبطيات اللحوم غير الصالحة، فضلًا عن مجهوداته في تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية والمجازر على مستوى المحافظة، والتوسع في إنشاء المجازر الآلية، وإنشاء وحدات جديدة ورفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتطوير مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، متمنيًا له حياة كريمة وسعيدة بين أبنائه، وأن يكون هذا التقليد نموذجًا يحتذى به ونموذج للوفاء والتقدير.

من جهة أخرى، كلف محافظ أسيوط، الدكتور ممدوح علي بداري للقيام بالعمل مديرًا لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، وتسيير الأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، متمنيًا له دوام التوفيق في عمله الجديد، واستكمال منظومة التطوير لقطاع الطب البيطري بالمحافظة.