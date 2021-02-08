محافظ أسيوط يكرم قيادات مرفق الإسعاف

كرّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه في ديوان عام المحافظة، مدير مرفق الإسعاف وعددًا من مشرفي القطاعات والمسعفين، اليوم، تقديرًا لهم على ما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة وتفانيهم في العمل مقدمًا الشكر لكل رجال الإسعاف لأنهم السند الحقيقي للمنظومة الصحية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا.

شمل التكريم «الدكتور مصطفى محمود محمد مدير مرفق الإسعاف وسعد فتحي سعد مشرف عام، وسيد أحمد فؤاد مشرف إقليم وسط الصعيد، وعلاء بدري علي، مشرف قطاع جنوب غرب، وسامح ميسرة، أحمد مشرف قطاع جنوب شرق وعصام جرجس عبدالملاك فني خدمات» وتم منحهم شهادات تقدير نظرًا لما يقدموه من أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة في سبيل أداء رسالتهم السامية والقيام بواجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية المواطنين.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة والمتواصلة لجميع رجال الإسعاف خلال هذه الفترة خاصة وأن مرفق الإسعاف ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة والتي كانت أخرها أزمة وتداعيات فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى أن مصر تزخر بالكثير من أبنائها الشباب المخلصين والمتميزين الذين يعملون من أجل رفعتها والحفاظ عليها مؤكدًا على استمرار تكريم وتحفيز المتميزين في عملهم لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتميز في أداء الأعمال بما يعود بالنفع علي المواطنين وبالتالي على المحافظة والدولة.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيبة من محافظ أسيوط الذي لم يتوانى في دعم جهود مرفق الإسعاف بالمحافظة وتشجيع منظومة العمل بكافة الوسائل مؤكدا إنه وفريقه سيواصلون العمل والمثابرة والاجتهاد وخدمة المواطنين والوطن وفي مجابهة التحديات والأزمات الطارئة.