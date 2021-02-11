محافظ دمياط: بدء إخلاء مبانِ صادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ القرار الإداري رقم 172 لسنة 2020، بشأن اتخاذ إجراءات سحب وإخلاء واستلام مزرعة الصالحين للدواجن التي تقع على مساحة 31 فدانًا بمنطقة شطا، وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة.

وأشارت عوض، في بيان لها، اليوم، إلى نجاح الجهود التى تمت بالتنسيق بين مديرية أمن دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط؛ لتنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة عدم التهاون في استرداد أملاك الدولة وذلك لكونها حق أصيل من حقوق الشعب، كما وجهت باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال جميع المخالفات والتعديات وردع المخالفين.

وأوضحت أنه ومع استلام قطعة الأرض، تم البدء في إعداد عدد من الدراسات لاستغلال القطعة بمشروع ذي نفع عام لصالح المحافظة، لافتة إلى الحصول على موافقة الوزارة بالبدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التي كانت موجودة بتلك المباني بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.

ونوهت المحافظ إلى أنه تم توجيه مديرية الصحة بتنفيذ هذه الأعمال على وجه السرعة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة عرض مستندات المشروع بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المبانى يأتي ذلك إستجابة لمساعى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع وزارة الصحة والسكان؛ لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء المباني الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزي.

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كما أجرت محافظ دمياط، اليوم، زيارة تفقدية إلى منطقة الدعايم، تابعت خلالها الأعمال التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس خلال اليومين الماضيين؛ لرفع مستوى النظافة العامة بالمنطقة، تنفيذًا لتوجيهاتها التي أجرتها منتصف الأسبوع الجاري.

ووجهت تعليماتها لرئيس الوحدة المحلية، بعقد محاضر تنسيقية؛ للتأكد من تنفيذ كافة أعمال المرافق بمنطقة الدعايم، لإعداد المقايسات الخاصة برصف الطريق الرئيسي بالأسفلت وإدراج الشوارع الفرعية بخطة العام المالي المقبل.