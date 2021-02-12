من الصحة لـ«المواطنين»: اعزلوا الطعام النيي عن المطبوخ لمصابي كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الخاصة بتقديم الطعام لمصاب فيروس كورونا خلال فترة العزل المنزلى، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، يشترط على أسرة المصاب بفيروس كورونا اتباعها مجموعة من الخطوات قبل تقديم الطعام له.

الصحة: يجب فصل الأطعمة النية عن الأطعمة المطبوخة

وتابعت تتمثل هذه الخطوات في فصل الأطعمة النية كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة، مشيرا إلى الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأوانى.

وأكدت على غسل الفواكه والخضروات جيدا بالماء الجاري وطهي الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات، لافتة الى ضرورة الحفاظ على الطعام فى درجة حرارة امنه.

الصحة تستمر فى رفع أعلى رجات الاستعداد القصوى على مستوى المحافظات

وتستمر وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وتمثلت هذه الوسائل فى الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف ويمكن تحميله ومزود بأكثر من لغة.

ويشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد فترة التأرجح والتذبذب، الفترة القادمة خاصة بعد استقرار دام أكثر من ثلاثة اسابيع فى أعداد الإصابات وكذلك الوفيات.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التوقعات بزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا بنهاية شهر إبريل والعودة في الانخفاض مرة أخرى في شهر مايو.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تعاقدت مع إحدى الشركات لتصنيع اللقاحات في مصر والتي ستوفر لقاح كورونا لمصر والدول الأفريقية.