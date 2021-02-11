الزراعة: «الصحة الحيوانية» ينظم ورش عمل بـ9 محافظات حول منتجات الألبان

ينفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز التدريب والتعلم والأستشارات المعتمد دوليًا، مجموعة من ورش العمل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل حتى الثلاثا، بعنوان «كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاته»، وذلك في 9 محافظات فى آنِ واحد.

ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائى للمواطن المصري، خاصة في قطاع الألبان، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان وعددها 862 مركزًا موزعة على مستوى الجمهورية، وتكليفه لجميع الجهات ذات الصلة للوصول إلى منتج غذائي آمن للمواطن المصري، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتنظم ورش العمل في محافظات؛ «البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بني سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الإسكندرية، والدقهلية»، وستنفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويحاضر في ورش العمل مجموعة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد ومعامله.

من جهته، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذه الدورات تأتي في إطار دور المركز الخدمي والمجتمعي لخدمة قطاع منتجي الألبان بالمحافظات المختلفة.

وأشاد ممتاز شاهين مدير المعهد، بأهمية قطاع الألبان بجميع أنحاء الجمهورية والتي تميز معهد بحوث الصحة الحيوانية؛ لوجود معامل له بجميع محافظات الجمهورية، مما تمكنه من الوصول إلى قطاع كبير من المربيين.