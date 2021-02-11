صبري فواز يشبه سليمان عيد في «30 مارس» (صور)

كشف الفنان صبري فواز، عن «اللوك» الجديد الذي سيظهر به خلال أحداث الفيلم الجديد، والذي يحمل عنوان «30 مارس» المرتقب عرضه بدور العرض السينمائي.

فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، ونيللي كريم، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وخالد الصاوي، وشريف دسوقي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.

والفيلم تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض والإثارة حول جريمة قتل وتحاط الشبهات بعدد من الأبطال، وتعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.

ظهر الفنان صبري فواز في «اللوك» الجديد بفيلم «30 مارس»، وهو «أصلع» وبـ«نظارة طبية» وبـ«لحية».

وتفاعل المتابعون مع صورة صبري فواز، وربطوا بينه وبين الفنان سليمان عيد وتشابه «الصلعة» بينهما، خصوصًا بعدما كشف عن اسم شخصيته في فيلم «30 مارس» وهو توفيق سليمان.

«فواز» يشارك في دراما رمضان

وفي دراما رمضان 2021، يشارك الفنان صبري فواز، من خلال مسلسل «قصر النيل»، بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ونبيل عيسى، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني

وخلال أحداث مسلسل «قصر النيل»، يتوفى زوج دينا الشربيني، ولأسباب تتزوج من شقيق زوجها المتوفى، الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز المتزوج من الفنانة ريهام عبدالغفور، لتصبح «دينا» ضرة لـ«ريهام» الأمر الذي يضعهما في مفارقات وصراعات غير محسوبة.

تعافي «فواز» من فيروس كورونا

ومع بداية شهر فبراير الجاري، أعلن الفنان صبري فواز، إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب صبري فواز، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» قائلًا: «زود عندك يابني، كورونا واتكرونا، الحمد لله على كل شيء».