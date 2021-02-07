«الصلح خير».. أشرف زكي ينهي خلاف «وقفة رجالة»

استجاب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لاستغاثة الفنان شريف دسوقي، بعد أن طالبه بسرعة التدخل والحصول على مستحقاته التي لم يمنحها له منتج فيلم «وقفة رجالة»أحمد الجنايني جراء إصابات تعرض لها خلال التصوير.

اتهمه باستغلاله

وفي الساعات الماضية تدخل الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، لعقد جلسة صلح حضرها شريف دسوقي، والمنتج أحمد الجنايني، تم خلالها تبادل كلمات الاعتذار بين الطرفين، وأن سوء تفاهم وقع بدون قصد لما يكنه كل منهما من احترام ومحبة تجاه الآخر.

وكان الفنان شريف دسوقي، قد وجه اتهامات للمنتج أحمد الجنايني، خلال تصريحاته لـ«الوطن» وقوله «اتهم أحمد الجنايني باستغلالي أسوأ استغلال، وأنا مش هعمل قضية، لكن أنا بناشد أشرف زكي، أنا مهدور حقي، وحصلي إصابة كبيرة في رجلي وكانت هتوصل إلى غرغرينا».

وأكد شريف دسوقي، إن المنتج أحمد الجنايني، قد تسبب في إصابته خلال تصوير أحد مشاهد فيلم «وقفة رجالة» في شهر نوفمبر الماضي، في مدينة الغردقة قائلاً:، «مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة، طلع لي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتمير حتى».

الفيلم يعرض بالسينما حاليًا

فيلم «وقفة رجالة» يعرض بالسينمات حاليًا، بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام، فضلًا عن ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، سيناريو وحوار هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.