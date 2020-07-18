شريف دسوقي عن مشاركته في فيلم "30 مارس": حاجة فوق العظمة

أعلن الفنان شريف دسوقي، انضمامه لفريق عمل فيلم 30 مارس، قصة حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

ونشر شريف دسوقي، صورة تجمعه بالمخرج أحمد خالد موسى، والفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق منه، قائلًا: 30 مارس، بأمر الله حاجة فوق العظمة.

فيلم 30 مارس، يضم عدد من الفنانين، منهم دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، صبري فواز، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، محمد شاهين، محمد علي رزق.

كما يشارك شريف دسوقي، في فيلم النمس والإنس، أمام محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، قصة وإخراج شريف عرفة.

وظهر شريف دسوقي، في شهر رمضان الماضي بمسلسل بـ 100 وش، حيث جسد شخصية "سباعي- سبعبع" أمام نيللي كريم، أسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، مصطفى درويش، زينب غريب، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.