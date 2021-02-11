عاجل.. ارتفاع عدد مصابي حريق خزان بترول عجرود إلى 12 شخصا

أكدت مصادر بمحافظة السويس، قبل قليل، أن عدد المصابين في الحريق الذي اندلع في خزان الوقود بمنطقة عجرود، ارتفع إلى 12 شخصاً، جميعهم مصابون باختناقات إثر استنشاق الدخان المتصاعد نتيجة النيران المشتعلة في الخزان.

وأضافت المصادر أنه تم نقل 9 مصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السويس العام، فيما تم إجراء الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين في مكان الحادث.

وأكدت المصادر أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي شخص بحروق، مشيرةً إلى أن الخزان كان تحت الاختبار كونه حديث الإنشاء.

وكشفت مصادر أن الحريق شب في خزان قرب الكيلو 109 بعجرود، وأنه يتبع شركة أنابيب البترول بعجرود بمنطقة مستودعات البترول.

ونشب حريق هائل منذ قليل في خزان للوقود في منطقة عجرود بمحافظة السويس أثناء اجراء بعض أعمال الصيانة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلي مكان الحادث فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلي محيط الحريق لنقل اي مصابين حال وجودها.