«حديث الصباح».. مباراة شطرنج وتنمية السويس أبرز ما تناولته الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» الصباحية اليوم، الثلاثاء، ضمن الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث ركز برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية خلود زهران على ظاهرة استغلال الأطفال، إذ أجرى حوارا مع الدكتور صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة.

40 مليون مستخدم للإنترنت في مصر

وقال عثمان، إن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر العام الماضي بلغ 40 مليون شخص، بمعدل انتشار تخطى 55%، كما أن أعداد الأطفال التي تستخدمه تقدر بالملايين، مشيرًا إلى أن الخط رصد أكثر من بلاغ في الفترة الماضية بشأن ظاهرة استغلال الأهالي لأطفالهم.

وأضاف: «خلال العام الماضي تخطينا 20 بلاغا يتعلق باستغلال الأسر لأطفالهم ونشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، من أجل تحقيق الشهر وجني الأرباح، وهي تعتبر انتهاكا للطفل وإساءة لكرامته والتأثير على صحته»، موضحًا أن العام الماضي كان عدد البلاغات الواردة إلى الخط 11671 بلاغًا، وكان ما يتخطى الثُلث متعلقًا بالعنف ضد الأطفال.

أما برنامج «8 الصبح» الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف عبر شاشة «8 الصبح»، فقد تناول مساهمات مبادرة حياة كريمة في تطوير قرى مركز أبو تيج.

جولة في محافظة أسيوط

أجرت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «مساء dmc»، جولة في محافظة أسيوط والتقت بالمحافظ وعدد من الأهالي للوقوف على جهود مبادرة «حياة كريمة»، في تطوير القرى.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المبادرة يجرى تنفيذها على عدة مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في العام الماضي، وشهدت تدشين وحدة صحية بالمحافظة.

وأضاف: «جرى تطوير 60 قرية بالمحافظة في المرحلة الأولى باستثمارات تقارب مليار جنيه، أما المرحلة الثانية فقد بدأت في أوائل هذا العام وتستهدف 90 قرية باستثمارات تقدر بـ2.3 مليار جنيه، أي أنه سيجرى تنفيذ 150 قرية في المرحلتين».

أجرت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «مساء dmc»، جولة في محافظة أسيوط والتقت بالمحافظ وعدد من الأهالي للوقوف على جهود مبادرة «حياة كريمة»، في تطوير القرى.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المبادرة يجرى تنفيذها على عدة مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في العام الماضي، وشهدت تدشين وحدة صحية بالمحافظة.

وأضاف: «جرى تطوير 60 قرية بالمحافظة في المرحلة الأولى باستثمارات تقارب مليار جنيه، أما المرحلة الثانية فقد بدأت في أوائل هذا العام وتستهدف 90 قرية باستثمارات تقدر بـ2.3 مليار جنيه، أي أنه سيجرى تنفيذ 150 قرية في المرحلتين».

وتابع: «نعمل على خدمة الأهالي في مختلف المجالات، مثل البنية التحتية ووحدات الطب ووحدات طب الأسرة والمدارس والخدمات الخاصة بصرف الطرق وتبطين الترع وأعمال الصرف الصحي وتوصيل المياه وتأهيل بيوت وقوافل طبية وبيطرية».

وأردف: «الناس هم من يختارون المشروعات، فنحن نسألهم عما يريدونه وننفذه، وسنطور شكل الحياة في القرى، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأوضح «الحاج عامر»، من أهالي قرى مركز أبو تيج التي خضعت منازلهم لعمليات تطوير، إن منزله تم تطويره منذ عام: «العمل استمر لمدة 24 ساعة يوميًا، وكان سقف المنزل عبارة عن جريد نخل وطين، لكن كل هذه الأمور تغيرت، وتحول السطح إلى الخشب، وهذا أفضل كثيرًا لنا».

وأضاف: «في الشتاء كنا نعاني من تساقط الأمطار داخل المنزل، حزنت كثيرًا وقتها وشعرت بعجزي .. الحمد لله على الخير اللي بقينا فيه».

واصطحب «عامر»، مقدمة البرنامج في جولة داخل منزله، إذ كانت حالة المنزل متطورة للغاية،بعد تركيب السيراميك في أرضية المنزل، ودهان الجدران، وكانت حالة الباب رائعة بدلًا من الباب القديم المهترئ: «دلوقتي بقى عندنا غرف نوم، أهم حاجة الخصوصية والسُترة».

وانتقلت الإعلامية داليا أشرف، إلى وحدة سكنية أخرى، والتقت بمالكها الذي قال إنه ورث الأرض عن والده، وبنى بيتًا بجريد النخل: «المبادرة أعادت تطوير البيت، دلوقتي أحسن، لأن الأول كان فيه تراب وجريد، لكن دلوقتي تمام كده».

وأضاف: «ربنا يخلي حياة كريمة ويجعله في ميزان حسناتهم، أنا مبسوط إني هخلف ولادي هنا، كل حاجة نضيفة، بيت ولقمة وميه».

أما برنامج «صباح الخير يا مصر»، فقد قدم حلقته اليوم، الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وركز على ملف تنمية محافظة السويس.

توفير احتياجات مدينتي السلام 1 و2 حتى 2050

وقال اللواء عبدالحميد صقر محافظ السويس، إن مدينة الجلالة ستنقل شكل السياحة، سواء السياحة العادية أو العلاجية أو الترفيهية، مؤكدًا أنها مدينة عملاقة «يحسدنا العالم كله عليها»، وأنها كانت جبل لكن جرى تحويله إلى مدينة متكاملة: «عندما توليت ملف المحافظة في سبتمبر 2018 كانت تعاني من مشكلات كثيرة، كان أهمها مياه الشرب، وتمتلك المحافظة مدينتين يقطنهما 120 ألف نسمة وهما السلام 1 والسلام 2، كانت مياه الشرب فيهما تكفي 15 ألف نسمة على الأكثر، لذلك كان أكثر أشهر السنة تسببا في الألم لأهالي المحافظة هو شهر رمضان».

وأضاف: «عملنا على تطوير هذا الملف، ونسقنا مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي نهاية هذا الشهر سننتهي من إنهاء الخط، للحصول على 25 ألف متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات المدينتين».

وتابع، أن الدولة المصرية ضخت 15.7 مليار جنيه مصري كاستثمارات لصالح المحافظة خلال العام الجاري على مستوى جميع المجالات، مثل «البترول، النقل، السكك الحديدية، والصحة»، وجرى إنفاق أموال تقدر بالمليارات من أجل تطوير البنية التحتية في المحافظة خلال السنوات الماضية، مثل نفق الشهيد أحمد حمدي 2؛ لتسهيل حياة أهالي سيناء وأهالي غرب القناة، وتنقل البضاعة من الشرق إلى الغرب وتنمية سيناء وإقامة المصانع والمزارع.

تكلفة «التأمين الصحي» بالمحافظة أكثر من 3 مليارات جنيه

أكد الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة في محافظة السويس، أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع طبي عملاق، يجرى بتطوير المنظومة الصحية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري، وستشمل مظلته كل المصريين دون تمييز، أو استثناء، إذ تسجل فيه الأسرة المصرية بالكامل وليس بشكل فردي، مشيرًا إلى أن التكلفة المبدئية للمنظومة في المحافظة أكثر من 3 مليارات جنيه.

وأضاف، أن تعداد سكان المحافظة يبلغ 760 ألف مواطن، وسيستفيدون بالكامل من المنظومة: «أثناء إعداد القانون، تم تغطية كل العدد السكاني وتوزيع الوحدات على السكان والمناطق السكانية وربط السكان بهم، وتم تغطية المحافظة بالكامل عن طريق 27 وحدة ومركز و4 مستشفيات».

مباراة شطرنح على الهواء

وشهدت حلقة اليوم، مباراة شطرنج على الهواء بين الإعلامي حسام حداد وأحمد عدلي بطل أفريقيا للشطرنج مباراة على الهواء، لكنهما لم يستكملاها بسبب وقت الفقرة، وقال حداد: «أكتفي بهذا القدر ونرجع لقواعدنا سالمين»، ليرد عليه عدلي: «إحنا ننهيها تعادل»، ليشكرة الإعلامي حسام حداد على كرم أخلاقه وأنّه قبل بهذا التعادل.

أول موهبة تفوز بمسابقة البرنامج

وأعلن برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية من تقديم الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد والإعلامية ليندا عبداللطيف، أول فائز في مسابقة المواهب، التي أطلقها البرنامج في يوم الجمعة.

وعرض البرنامج مقطع فيديو لعمرو الصاوي، أول فائز بالمسابقة التي أطلقها، إذ غنى أغنية الفلكلور المصري «عطشان يا صبايا»، وأعرب الإعلامي حسام حداد عن إعجابه الشديد بصوته، قائلًا: «الله يفتح عليك، عظيم، هي أغني فلكلورية مصرية، مش أي حد يقدر يغنيها، عمرو الصاوي موهبة حقيقية جدًا تستحق المتابعة والمساندة».