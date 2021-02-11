تخصيص 15.7 مليار جنيه للاستثمار عام 2021 في السويس

قال اللواء عبدالحميد صقر محافظ السويس، إن الدولة المصرية ضخت 15.7 مليار جنيه مصري كاستثمارات لصالح المحافظة خلال العام الجاري على مستوى جميع المجالات، مثل «البترول، النقل، السكك الحديدية، والصحة»، وجرى إنفاق أموال تقدر بالمليارات من أجل تطوير البنية التحتية في المحافظة خلال السنوات الماضية، مثل نفق الشهيد أحمد حمدي 2؛ لتسهيل حياة أهالي سيناء وأهالي غرب القناة، وتنقل البضاعة من الشرق إلى الغرب وتنمية سيناء وإقامة المصانع والمزارع.

وأضاف البرعي، خلال حواره مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنه جرى تدشين محور 30 يونيو، إذ بدأ من محافظة بورسعيد، وهو مشروع عملاق وضخم نقل مصر بشكل كبير في المحاور والطرق.

وتابع: «أما بالنسبة إلى الإسكان، فإن نصيبنا من مشروع بناء نصف مليون على مستوى الجمهورية هو 25 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجة المواطنين في المناطق العشوائية، والرئيس عبدالفتاح السيسي يحلم بأن يكون شكل الإسكان في مصر حضاري ومحترم يليق بالمواطنين».

وأوضح أنه جارِ تنفيذ الـ25 ألف وحدة سكنية، وتم صب أساسات، وتعمل 17 شركة من شركات المقاولات المصرية في هذا المشروع «سكن مصر»: «قضينا على العشوائيات تماما في المحافظة، وذلك في عهد جميع المحافظين السابقين، وكل أدى دوره وأنهى جزء من المشكلة، لدينا بؤرة صغيرة جدًا، وفي طريقنا إلى إنهائها، كما بدأنا العمل على تطوير المناطق غير المخططة لتحسين حياة المواطنين، وعندما عرضنا شكل الإسكان بالمحافظة على وزير الإسكان ورئيس الوزراء، جرى تخصيص 25 ألف وحدة سكنية، ومن المخطط أن يصل هذا الرقم إلى 50 ألف وحدة سكنية».