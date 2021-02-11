12 إسعاف و8 سيارات إطفاء لإخماد حريق «خزان عجرود»

كشفت مصادر مسؤولة في محافظة السويس، عن مشاركة 12 سيارة إسعاف، في عمليات إجلاء المصابين في حادث خزان عجرود، الذي شب حريق به عصر اليوم الخميس.

وقالت المصادر، إن مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، دفع بـ12 سيارة لمكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف 9 مصابين، إلى مستشفى السويس العام.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن السويس بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة علي الحريق، وتمكنت من إخماده فيما يجري رجال الحماية المدنية أعمال التبريد حاليا.

وكشفت مصادر بهيئة البترول، أن خزان الوقود المشتعل، هو خزان تحت الاختبار، وتم إنشائه حديثا، مشيرة إلى أن الحريق شب في خزان قرب الكيلو 109 بعجرود، وأنه يتبع شركة أنابيب البترول بعجرود.

وكان حريق هائل، شب منذ قليل، في خزان للوقود في منطقة عجرود بمحافظة السويس، أثناء إجراء بعض أعمال الصيانة.