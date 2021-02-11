رئيس هيئة البترول يتابع حريق «عجرود» من مكان الحادث

قالت مصادر مسؤولة بهيئة البترول، إن المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، وصل منذ قليل لمكان حادث حريق مستودع عجرود، يرافقه اللواء عمرو الشربيني مدير أمن الهيئة.

وأكدت المصادر، أن الحريق شب في «خزان» للوقود قرب الكيلو 109 بعجرود، جرى إنشائه حديثا تحت الاختبار، وأن النيران اشتعلت به خلال إجراء أعمال الاختبارات.

ونفت مصادرمسؤولة، وجود مواد كيميائية داخل الخزان، مشيرة إلى أنه تم تفريغ الخزان من المياه أمس، وعمل تجربة بدائية له اليوم الخميس، تمهيدا لتشغيله.

وأضافت «الدخان الأسود بسبب وجود بقايا للمواد البترولية في الخزان، وحال وجود أو ملء الخزان بالمواد المشتعلة، كانت ستخرج ألسنة اللهب بشكل أكبر بكثير».

وقالت مصادر بمحافظة السويس، إن عدد المصابين في خزان عجرود وصل 12 شخصا مصابين باختناقات إثر اشتعال النيران في الخزان.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل 9 مصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السويس العام، فيما تم إجراء الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين في مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ12 سيارة إسعاف في عمليات إجلاء المصابين في حادث خزان عجرود، الذي شب حريق به عصر اليوم الخميس.